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Артиллерия, ПВО и бронетехника: Шольц и Зеленский провели важный разговор

Ангелина Подвысоцкая
14 марта 2024, 18:55
Германия планирует закупить артиллерийские снаряды для Украины, как это будет делать Чехия.
Зеленский, Шольц
Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Германия закупит артиллерийские снаряды для Украины, присоединяясь к Чешской Республике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Также президент сказал Шольцу о том, что украинские военные нуждаются в бронетехнике, артиллерии и ПВО.

"Спасибо главе правительства и немецкому народу за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем соглашении по безопасности. Обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество ... Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Еврокомиссией. Это является основанием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Передача Taurus Украине

8 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что официальный Берлин пока исключает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Германия не станет партией войны, в том числе и поэтому она не поставляет Киеву ракеты Taurus.

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов к "сделке" с Германией по дальнобойным ракетам. В частности, Великобритания может отправить Украине Storm Shadow, а взаимен получить от Берлина Taurus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение Кэмерона относительно обмена крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение. По ее словам, подобный обмен уже был по другому оборудованию. При этом политик не уточнила, о каком вооружении идет речь.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Олаф Шольц Германия Вступление Украины в Евросоюз
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