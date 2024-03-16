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Отправка войск НАТО в Украину: в Белом доме сделали важное заявление

Юрий Берендий
16 марта 2024, 14:41
В Белом доме прокомментировали возможность отправки американского военного контингента на территорию Украины.
Отправка войск НАТО в Украину: в Белом доме сделали важное заявление
В США сделали важное заявление об отправке западных войск в Украину / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Белом доме прокомментировали возможность отправки войск НАТО в Украину. В то же время, отметили, что вопрос введения войск в Украину - суверенное решение каждого государства. Об этом советник Белого дома Джон Кирби сообщил во время брифинга.

По его словам, США не будут просить другие страны прекратить продвигать тезис о возможности введения западных войск в Украину.

В Белом доме высказать позицию о том, что страны-члены НАТО должны самостоятельно определить свою позицию относительно введения войск на территорию Украины. Кирби добавил, что речь идет об отдельном, суверенном решении каждой страны.

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Кроме того, Кирби акцентировал внимание на том, что США не планируют размещать свои военные контингенты и территории Украины.

"Я могу говорить от имени этой суверенной нации и этого главнокомандующего, и он ясно дал понять, что мы не будем отправлять туда американские войска", - заявил представитель Белого дома.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, в рамках весенних маневров Альянса в 2025 году Франция расширит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков, а также отправит еще 37 танков Leclerc.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил, что войска западных стран, которые могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут вовлечены в боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Макрона о возможной отправке французских войск в Украину, указав, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на поддержку Украины от военной агрессии России, являются положительными для всего мира.

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