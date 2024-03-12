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США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2024, 02:30
Всего на "противодействие агрессии Кремля" в проекте госбюджета США на 2025 год заложено 1,5 миллиарда долларов.
США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом
США планируют выделить Украине меньше полумиллиарда долларов на 2025 год / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В США появился проект госбюджета на 2025 год, в котором на "противодействие агрессии Кремля" планируют заложить 1,5 миллиарда долларов, из которых 482 миллионов долларов - помощь Украине. Об этом сообщают в Госдепе.

Сообщается, что 250 миллионов долларов планируют направить на экономическую помощь и помощь в развитии для поддержки реформ в Украине.

США хотят выделить 95 миллионов долларов на программу финансирования зарубежных военных операций Госдепа; 71 миллион долларов - на программу в сфере здравоохранения; 66 миллионов долларов - на гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

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Остальные деньги планируют направить на противодействие влиянию РФ в Китае, Европе, Евразии и Центральной Азии.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

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