Макрон говорит глупости, НАТОвские войска не приедут в Украину - Жданов

Полковник запаса ВСУ объяснил, что Макрон не отправит войска, так как никто не даст им гарантии безопасности в воюющей стране.

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Жданов назвал нереальным появление военных НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

В Украине не появятся войска НАТО, а заявление президента Франции Эммануэля Макрона - "глупости". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Появление войск НАТО в Украине невозможно. Заявление Макрона – глупости, причем непонятно, какие политические преференции хотел получить от своей подобной риторики. Он уже дал задний ход своим словам и сказал, что никаких войск никуда отправлять не будет. Видимо, в Генштабе Франции ему все-таки все объяснили", - говорит Жданов.

Он добавил, что даже если Франция захочет отправить войска в качестве миротворческой миссии, то сделать это будет возможно лишь по обоюдному согласию сторон конфликта. Жданов также акцентирует внимание на том, что никто не сможет дать гарантии безопасности французским войскам в Украине.

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"Представьте, что скажет Путин: да идите вы все лесом, я буду стрелять, куда стреляю. К примеру, после этого какой-нибудь французский солдат попадет под огонь российских артиллерии, авиации и ракет. И что тогда, Франция это проглотит? А мы же понимаем, что это будет унижением Парижа. И если убийство гражданского человека может рассматриваться в дипломатическом контексте, то убийство военного – это нападение на страну. Поэтому, я считаю, что это абсолютно непродуманная инициатива", - объяснил Жданов.

Полковник считает, что войска НАТО могут оказаться в Украине лишь в случае катастрофы, вследствие которой будет обрушен фронт, а российские оккупанты зайдут вглубь страны и начнут жестоко убивать украинцев.

"Как было в Югославии, куда были введены иностранные войска, чтобы не было геноцида местного населения. Причем в Югославии западные силы все равно подвергались нападениям второй стороной конфликта", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее сообщалось о том, что Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины. В рамках маневров Альянса весной 2025 года Франция увеличит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков. Дополнительно в страну перебросят еще 37 танков Leclerc.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, ято войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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