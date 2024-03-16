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В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий Алимов

Анна Ярославская
16 марта 2024, 13:12
Виталий Алимов получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей. Медики делали все возможное, но спасти ему жизнь не удалось.

Виталий Алимов, ракетный удар по Одессе
Виталий Алимов скончался в больнице 16 марта / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В Одессе выросло число жертв ракетного удара, который оккупанты РФ нанесли по городу 15 марта. Жертв российского террора уже 21. В Одессе сегодня объявлен день траура по погибшим.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в субботу в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов.

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По состоянию на 9 утра в медучреждениях проходили лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. По словам Кипера, девять раненых были в тяжелом состоянии.

В ГосЧС Украины сообщили, что Виталий Алимов получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей во время повторного ракетного удара по Одессе.

Виталий Алимов
Виталий Алимов получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей / Фото: ГосЧС

"Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Глубоко скорбим о смерти побратима-огнеборца и выражаем слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела. Светлая память герою", - говорится в сообщении.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Одессе 15 марта

15 марта произошел РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.

Позже стало известно о том, что под завалами могут быть люди. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В результате ракетного удара погиб спасатель - Денис Колесников. Ему было всего 29 лет. Он был водителем-пожарным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны обеспечат справедливую реакцию российским убийцам.

  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС

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