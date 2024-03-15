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РФ получит "справедливую реакцию": Зеленский об ударе по Одессе

Руслана Заклинская
15 марта 2024, 20:27обновлено 15 марта, 22:00
Силы обороны Украины сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию, подчеркнул Президент Украины.
РФ получит 'справедливую реакцию': Зеленский об ударе по Одессе
Силы обороны обеспечат справедливую реакцию россиянам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

После российского террористического удара в Одессе продолжаются спасательные работы. Силы обороны обеспечат справедливую реакцию российским убийцам. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"В Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара. Очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая - когда на место попадания прибыли спасатели и врачи... Мои соболезнования всем родным и близким. Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами", - заявил Зеленский.

По его словам, среди погибших и пострадавших от удара оккупантов есть фельдшеры экстренной медицинской помощи и спасатели ГСЧС. На месте ракетного удара работают все необходимые службы, продолжается поиск людей под завалами.

видео дня

"Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию", - подчеркнул президент.

  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удар РФ по Одессе

Напомним, в пятницу, 15 марта, россияне атаковали Одессу ракетами "Искандер". Ракеты запустили из Крыма. Из-за удара погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, также много медицинских работников ранены.

Также в результате ракетного удара по Одессе повреждена гражданская инфраструктура. В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что спасатели сразу прибыли на место удара и начали тушить огонь, разбирать завалы и искать пострадавших. Во время проведения работ россияне повторно нанесли ракетный удар.

Как сообщал Главред, ракета повредила 3-этажное здание и почти десяток частных домов, автомобили и инфраструктуру. Количество пострадавших в Одессе увеличилось до 73 человек, у них ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть сотрудники Нацполиции.

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Одесса Владимир Зеленский новости Одессы война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
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