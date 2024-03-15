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Россияне ударили Искандерами: в Одессе резко увеличилось количество жертв и раненных

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2024, 15:53обновлено 15 марта, 17:15
В результате ракетного удара по Одессе погибли минимум 16 человек.
удар по Одессу, искандер
РФ ударила по Одессе Искандерами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, topcor.ru

Российские оккупанты обстреляли Одессу ракетами. После первого удара на место "прилета" срезу приехали медики и спасатели, после чего РФ ударила по тому же месту второй раз. Известно, что враг атаковал город баллистическими ракетами. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Гуменюк.

Оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер-М".

"Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М", - сказала Гуменюк.

видео дня

В результате ударов было разрушено 3-этажное здание рекреационного объекта. Также повреждены минимум 10 частных домой, машины, станция техобслуживания, газопровод, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Разбор завалов еще продолжается, но уже известно о 14 погибших - жители района, медик и спасатель. Ранения получили минимум 46 человек, среди которых 8 - спасатели.

Смотрите видео о ракетном ударе по Одессе:

ракетный удар по Одессу
РФ ударила по Одессе Искандерами / фото: скриншот

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Количество жертв возросло

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил о том, что количество погибших в результате ракетных ударов возросло до 16. Кроме этого пострадали 55 человек, они находятся в больнице.

"Уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших, еще около сотни людей стоят в очередях у пунктов приема. Наша несокрушимая Одесская область", - написал он.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что количество пострадавших в Одессе увеличилось до 73 человек, у них ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть сотрудники Нацполиции.

"Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему... Мои соболезнования родным и близким наших павших Героев, вся семья МВД скорбит вместе с вами. Вечная память каждому", - написал Клименко.

  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 15 марта
    Ракетный удар по Одессе 15 марта фото: ГСЧС

Ракетный удар по Одессе - что известно

15 марта произошел ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами. После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.

Позже стало известно о том, что под завалами могут быть люди. Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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