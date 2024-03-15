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РФ дважды жестоко ударила по Одессе: 14 погибших, под завалами могут быть люди

Юлия Закрепа
15 марта 2024, 14:01
Во время проведения спасательных работ враг повторно нанес ракетный удар.
РФ дважды жестоко ударила по Одессе: 14 погибших, под завалами могут быть люди
Россия жестоко атаковала Одессу / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Сегодня, 15 марта, страна-агрессор Россия нанесла жестокий российский ракетный удар по Одессе, повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.

"По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 - сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - отметили в ГСЧС по состоянию на 13:22 часов.

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Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Количество погибших и пострадавших увеличилось

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram сообщил, что в результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - заявил он.

Напомним, что в Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали после первого взрыва. В Одессе прогремела серия взрывов. Оккупанты обстреливают город баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

6 марта страна-агрессор Россия ударила ракетами вблизи кортежа Зеленского в Одессе. Взрыв в Одессе произошел за несколько минут до запланированной встречи Мицотакиса и Зеленского, недалеко от места расположения греческой делегации.

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