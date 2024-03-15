"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

Оккупантам пришлось сделать паузу в обстрелах из-за уничтожения двух самолетов А-50. Именно эти борты должны "подсвечивать" цели для ракет.

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Петр Черник спрогнозировал, будет ли массированный ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Армия информ, МО РФ, t.me/alarmukraine

Страна-агрессор РФ сделала паузу в ракетных ударах, что дало возможность оккупантам накопить ракеты и подготовиться к массированному обстрелу Украины. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Последний массированный ракетный удар РФ нанесла месяц назад – 15 февраля. С тех пор враг накопил около 100 ракет, пишет ТСН.

Черник считает, что оккупантам пришлось сделать паузу в обстрелах из-за уничтожения двух самолетов А-50. Именно эти борты должны "подсвечивать" цели для ракет.

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"Таких машин у них осталось всего две, и они решают, как их применять и применять ли вообще. Потому что уже убедились, что у нас есть силы и средства, чтобы их сбивать", — объяснил военный эксперт.

Атаковать "Калибрами" оккупанты не могут, так как ВСУ выгнали их из Крыма при помощи беспилотных систем и дальнобойных ракет.

"Мы не отменяем залпы из Черного моря, но они снизились", — отметил Черник.

По его словам, Россия может производить вне больше 100-120 ракет в месяц.

"Но есть нюанс: планку в 120 ракет они преодолели в декабре, 122 ракеты. Вот и все. Пока что на этой точке стоят, и я не думаю, что они могут поднять залп хотя бы до 150 ракет", — считает Черник.

Военный эксперт уверен, что РФ обязательно нанесет массированный ракетный удар по Украине. Когда и при каких обстоятельствах это произойдет - никто не знает.

"У нас уже есть четко спланированные алгоритмы, когда видна активизация Ту-95МС и когда видна активизация Ту-22М3. Если МиГи взлетают почти каждый день, то в этой части пока есть определенная пауза. Плюс не забываем о баллистике, "Искандерах", – сказал Петр Черник.

"Мой персональный взгляд: накопление идет, залп будет, но я не думаю, что он будет более массированным, чем уже упомянутые случаи. Ну, может 130 ракет", - сказал он.

Черник также добавил, что украинцам не стоит расслабляться, так как ракетные удары будут до последнего дня этой войны.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ракетные удары РФ по Украине

В пятницу, 15 марта, в Одессе прогремела серия взрывов. Оккупанты обстреливают город баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

12 марта РФ ударила по домам в Кривом Роге. Одна из ракет прилетела прямо в 9-этажный многоквартирный дом, другая - в крышу 5-этажного жилого дома. Всего в Кривом Роге было три попадания. Есть жертвы и пострадавшие.

Военный эксперт Олег Жданов отметил: трудно точно спрогнозировать, когда может произойти следующий массированный ракетный удар. Однако, по его словам, есть несколько "опасных" дат.

"Тогда, когда мы ожидаем, они не бьют. Когда не ожидаем, они наносят удары. 8 марта пропустили и даже во время обращения к федеральному собранию тоже не было обстрела. Сказать, что на 17 марта – возможно. Вероятность такая существует и она повышена в эти дни, 15-17 марта, когда будет голосование. Но опять же – 50 на 50 будет обстрел или нет. К сожалению, они загнали нас в такое нервное напряжение, что мы вынуждены быть готовыми каждый день к ракетному удару. А будет он или нет – сказать очень трудно", – отметил Жданов.

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