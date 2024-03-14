Удары России по HIMARS и Patriot: эксперты нашли один нюанс

Российские захватчики усовершенствовали доразведку, считают аналитики.

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РФ якобы уничтожила несколько пусковых Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov

Россия усовершенствовала удары по украинской военной технике в прифронтовой зоне, считают аналитики Defense Express.

Эксперты, в частности, отметили, что в течение последних недель в СМИ появлялась информация об удачных атаках оккупантов на пусковые установки Patriot и HIMARS.

В этом контексте аналитики выделили один объединяющий фактор.

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"Все эти эпизоды объединяет одно - прифронтовая зона на глубине в 40+ километров, использование БПЛА для обнаружения или доразведки в случае получения информации из других источников, например, агентуры, а также наведения. А также довольно незначительное время в несколько десятков минут от остановки объектов до удара по ним", - говорится в сообщении Defense Express.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

В частности машины, которые враг классифицировал как машины зенитного ракетного комплекса С-300 были поражены во время остановки и были скучены. Объекты, похожие на HIMARS, также находились на стационарной позиции и не были замаскированы, отметили эксперты.

По их словам, во всех случаях враг использовал одинаковый БПЛА, который может работать на глубине в десятки километров в тылу.

В издании отмечают, что противник минимизировал время от момента обнаружения целей до удара.

Уничтожение Patriot

9 марта Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы российские войска ударили ракетами "Искандер" по украинской зенитно-ракетной установке С-300 вблизи Покровска Донецкой области.

Российские источники распространили дополнительные видеозаписи последствий удара, на которых якобы видны уничтоженные немецкие грузовики MAN KAT1, которые могут быть использованы как база для пусковых установок ПВО Patriot.

Американские аналитики Института изучения войны не могут это подтвердить.

По словам экс-заместителя министра обороны Анны Маляр, эта информация военного характера публикуется с разведывательной целью . По ее словам, в ситуации с якобы уничтоженными ЗРК Patriot противник ожидает публичной реакции, однако Киев на это не реагирует.

"К примеру, новости о якобы уничтоженных наших военных объектах, военной технике или вооружении. Сообщают определенные источники о якобы уничтожении россиянами, скажем, установки Patriot. И ожидают реакции наших ВСУ или хотя бы кого-то публичного. Любая информация в этой ситуации - опровержение, подтверждение, уточнение - работает против нас. Поэтому формула ответа - не подтверждаем, и не опровергаем - свидетельствует о том, что информационный крючок не проглотили", - добавила Маляр.

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