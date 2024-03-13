Пентагон 'открыт' к передаче Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - WSJ

Военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, поэтому готовы отдать ATACMS Украине.

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США готовы передать Украине ракеты, которые достанут до Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью более 180 миль (около 290 км). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

"Сейчас Минобороны США открыто для передачи таких ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile", - отметили в The Wall Street Journal.

Ранее представители Пентагона предпочитали сохранить все ATACMS для собственных военных нужд. Однако теперь ситуация изменилась из-за того, что войска США получили доступ к новейшим ракетам.

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Несмотря на это, передача ATACMS Украине требует утверждения на высшем уровне в правительстве США. Американские чиновники не сказали, одобрит ли президент США Джо Байден такой шаг.

Что известно об ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Передача Украине ракет ATACMS

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине мощных баллистических ракет большой дальности после месяцев просьб украинских официальных лиц. Сначала поставлялись старые модели ракет, средней дальности, а теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии.

Также 12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Это первый пакет вооружений в 2024 году, финансовые средства на него были выделены из средств, одобренных Конгрессом ранее.

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках первого пакета помощи от США за много месяцев.

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