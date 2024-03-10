СМИ пишут об ударе по комплексам Patriot ВСУ: Маляр назвала цель "вброса"

Противник запустил "информационный крючок", пояснила Анна Маляр.

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Анна Маляр прокомментировала информацию об ударе по ЗРК ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, Минобороны

По сообщениям западных СМИ, 9 марта в результате удара ракетами "Искандер" по украинскому конвою, могли быть уничтожены американские ЗРК Patriot ВСУ.

"Реагируя более оперативно, чем обычно, экипаж российской гиперзвуковой ракеты "Искандер" взял на прицел и нанес прямой удар по украинскому конвою с расстояния в сотни миль. Две пусковые установки Patriot взорвались, что привело, наверняка, к гибели экипажа", — говорится в публикации издания Forbes.

Уточняется, что для врага это может иметь большое значение, поскольку в последнее время данные средства ПВО нанесли существенный ущерб российской фронтовой авиации, уничтожив "около дюжины" истребителей-бомбардировщиков ВКС РФ.

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Подчеркивается, что ВСУ располагают тремя батареями Patriot с радарами, включая от четырех до восьми пусковых установок. Две батареи и две запасные пусковые установки поступили из Германии, Соединенные Штаты предоставили одну батарею, а Нидерланды — две пусковые установки.

Комментарий Анны Маляр

По словам экс-замминистра обороны Анны Маляр, эта информация военного характера публикуется с разведывательной целью. По ее словам, в ситуации с якобы уничтоженными ЗРК Patriot противник ожидает публичной реакции, однако Киев на это не реагирует.

"К примеру, новости о якобы уничтоженных наших военных объектах, военной технике или вооружении. Сообщают определенные источники о якобы уничтожении россиянами, скажем, установки Patriot. И ожидают реакцию наших ВСУ или хотя бы кого-то публичного. Любая информация в этой ситуации — опровержение, подтверждение, уточнение — работает против нас. Поэтому формула ответа — не подтверждаем, и не опровергаем — свидетельствует о том, что информационный крючок не заглотили", — добавила Маляр.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ранее россияне заявили об уничтожении Patriot в Украине: в ISW ответили. Российские источники активно распространяли кадры удара оккупантами по Patriot 9 марта.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько Украина использовала ракет Patriot для отражения атак РФ. Украина исчерпала все запасы ракет к С-300.

Как писала газета The Washington Post, Япония готовит изменения правил военного экспорта-позволит передачу ракет в ЗРК Patriot для Соединенных Штатов, что, похоже, освободит запасы для ПВО Украины.

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