В "структуру Путина" набрали "Вагнер" и берут боевиков "ДНР" – разведка Британии

В сфере внутренней безопасности агрессора России "произошли потрясения" в связи с войной против Украины, считают в разведке Минобороны Великобритании.

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Росгвардию пытаются укрепить террористами Каскад из "ДНР" - британская разведка/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/rosgvard

В России усилили Росгвардию, которая считается близкой к Путину военной структурой, частью боевиков ЧВК Вагнер, батальоном террористов "ДНР" Восток и пытаются для своего укрепления распустить донецкую группировку Каскад, которая специализируется на операциях с беспилотниками. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что Россия испытывает проблемы в сфере внутренней безопасности и пытается усилить свои ресурсы и личный состав.

По данным аналитиков, после того как часть ЧВК Вагнер перешла в подчинение Росгвардии с октября 2023 года, 3 января 2024 года в ее состав вошел батальон Восток из "ДНР". Теперь Москва пытается усилиться еще одной группировкой боевиков.

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"Москва также прилагает усилия для роспуска группировки Каскад из "ДНР", специализировавшейся на операциях с беспилотниками, и подчинения его частей Росгвардии", - указали в разведке.

Кроме того, британцы напомнили, что в июле прошлого года Госдума России разрешила Росгвардии применять тяжелые вооружения.

"Новые возможности Росгвардии, а также усиление опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боевой эффективности", - подчеркнули в разведке Британии.

Война России против Украины

Россия запустила стратегию против Украины, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Москва будет разжигать конфликты по всему миру, чтобы отвлечь Запад от военной помощи Киеву.

ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма. Как рассказали партизаны, в результате удара сил обороны Украины по российским оккупантам 4 января, были поражены два стратегических объекта захватчиков на полуострове.

В Харьковской ОВА назвали цели России в Купянском районе. По словам руководителя администрации Олега Синегубова, оккупанты попытаются захватить Синьковку, чтобы получить потенциальную возможность для блокировки самого Купянска.

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