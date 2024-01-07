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Сколько Украина использовала ракет Patriot для отражения атак РФ: ответ Игната

Яна Ставская
7 января 2024, 17:22
Украина исчерпала все запасы ракет к С-300.
Сколько Украина использовала ракет Patriot для отражения атак РФ: ответ Игната
РФ пытается истощить украинскую ПВО / коллаж Главреда. Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Украина использовала "значительное количество" ракет до ПВО для отражения последних нескольких воздушных атак России, сказал в эфире Эспрессо спикер командования Воздушными силами Юрий Игнат. Вместе с тем, он отказался называть точное количество использованных перехватчиков

"Относительно новостей о поставках ракет в системы Patriot хочу подчеркнуть, что эта информация всегда была ограниченной. Все должны понимать как эту информацию воспринимает наш противник", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что подобной публикацией данных относительно количества ракет к ПВО или поставок F-16 "мы начинаем проигрывать информационную войну", в то время как враг "радуется" таким новостям.

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Украина постоянно нуждается в пополнении запасов ракет к системам ПВО, подчеркнул представитель Воздушных сил.

По его словам, ВСУ уже давно исчерпали запасы к советским комплексам.

"Мы потратили очень много ракет и ресурсов на две очень мощные атаки России. Это все доведено до наших партнеров. Они знают реальную потребность. Поэтому не нужно в СМИ писать о том, могут ли нас обеспечить ракетами к системам ПВО. Сейчас мы и наши партнеры работаем над этим вопросом. Мы уже два года в состоянии войны, когда мы постоянно нуждаемся в ракетах к системам ПВО. Тоже самое касается и советских систем С-300 и "Бук-М1". Мы не производим ракет к этим системам и давно использовали собственные запасы. Все с чем работают эти системы - предоставляется нашими союзниками", - добавил он.

Удары РФ по Украине

Россия продолжает тактику истощения украинских ПВО, в частности, пытается опустошить запасы перехватчиков до Patriot. С начала полномасштабного вторжения России в небе над Украиной было уничтожено 1709 воздушных целей различных типов, что составляет 85% от общего количества выпущенных по Украине ракет и дронов.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, сейчас ПЗРК Украины имеет столько боеприпасов, что поможет выдержать еще не более чем несколько массированных атак. Однако в дальнейшем Украине нужна будет поддержка Запада.

Ситуацию с запасами ракет ПВО обостряют разногласия внутри США по финансированию дальнейшей поддержки Украины, поскольку один перехватчик стоит 2-4 млн долларов.

В то же время, как писала газета The Washington Post, Япония готовит изменения правил военного экспорта-позволит передачу ракет в ЗРК Patriot для Соединенных Штатов, что, похоже, освободит запасы для ПВО Украины.

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война в Украине ВСУ война России и Украины ЗРК Patriot Юрий Игнат
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