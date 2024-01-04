Ракет к ПЗРК хватит, чтобы отразить еще несколько мощных атак России - Наев

В запасе Украины заканчиваются ракеты для ПВО.

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Ракет к ПЗРК хватит, чтобы отразить еще несколько мощных атак / коллаж: галвред, фото: УНИАН

У мобильной системы ПВО Украины ракет хватит ровно на ещё несколько массированных атак России. Об этом агенству Франс Пресс сообщил командующий Объединенными силами вооруженных сил Украины Сергей Наев.

В конце 2023 года вражеская армия нанесла множество ударов по крупным городам Украины, начало 2024 года ознаменовалось обстрелом столицы Украины Киева и Харькова. В следствие атаки пострадали десятки людей, также есть погибшие.

По словам Наева, на данный момент у ПЗРК Украины есть столько боеприпасов, сколько может помочь выдержать ещё не более нескольких массированных атак. Однако далее Украине нужна будет поддержка запада.

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"В средней и долгосрочной перспективе нам понадобится помощь западных стран для пополнения ракетного парка", - заявил Сергей Наев.

Также командующий объединенными силами ВСУ добавил, что цель оккупантов - истощение украинской противовоздушной обороны, потому приоритетом для Украины является увеличение количества боеприпасов, в частности - ракет для "Патриотов" и самих этих систем. Ведь, согласно сообщению Наева, именно эти системы сбили 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал" над Киевом в начале этого года.

"Ни одна другая система ПВО в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", - резюмировал он.

Ситуация в Украине

Напомним, генерал Александр Сырский указывает на то, что российские войска активизировались на Бахмутском направлении, продолжаются интенсивные бои вблизи Богдановки. Главная цель оккупантов заключается в том, чтобы получить контроль над городом Часов Яр.

Также, российские оккупанты днем 4 января ударили по Кропивницкому. В результате атаки обесточены бытовые потребители "Укрэнерго" и железная дорога. Ранения получили 8 человек, еще один человек погиб.

Помимо прочего, враги не собираются отказываться от своего плана по полной оккупации Авдеевки в Донецкой области и готовятся к будущим активным действиям.Об этом сообщил начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

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