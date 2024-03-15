Он навсегда останется 29-летним: в Одессе ракета убила молодого спасателя

29-летний Денис Колесников погиб прямо во время выполнения своих служебных обязанностей.

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В Одессе погиб спасатель Денис Колесников / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты жестоко дважды ударили ракетами по Одессе. После первого "прилета" на место происшествия прибыли спасатели, правоохранители и медики. В этот момент враг во второй раз ударил ракетой по той же территории. В результате этого погибли люди, среди них был спасатель - Денис Колесников. Об этом сообщили в ГСЧС.

Денису было всего 29 лет. Он был водителем-пожарным. Мужчина погиб в результате повторного вражеского ракетного обстрела во время выполнения своих служебных обязанностей.

"Словами трудно выразить нашу глубокую скорбь, боль и соболезнования ... Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении. видео дня

Денис Колесников был мастер-сержантом службы гражданской защиты, водителем 6-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Одесской области.

Среди погибших также есть фельдшер и правоохранители.

Ракетный удар по Одессе - что известно

15 марта произошел ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами. После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.

Позже стало известно о том, что под завалами могут быть люди. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 20 человек, еще 73 человека пострадали. Известно, что россияне ударили по Одессе Искандерами, которые запускали с территории оккупированного Крыма.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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