"Продолжается борьба за жизнь": среди пострадавших есть дети, которым нет и года - ОВА

Российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. Одна из них попала в 9-этажный дом. Количество пострадавших внезапно возросло. Об этом заявил председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак.
Известно, что 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них три ребенка, в частности, 4-летний мальчик.
"В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь ... Всего раненых 44. Госпитализированы более двух десятков человек. Остальные будут лечиться амбулаторно", - написал Лысак.видео дня
По его данным, самым маленьким пострадавшим нет и года - 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.
Ракетный удар по Кривому Рогу
12 марта РФ ударила по домам в Кривом Роге. Одна из ракет прилетела прямо в 9-этажный многоквартирный дом, другая - в крышу 5-этажного жилого дома. Всего в Кривом Роге было 3 попадания. В результате этого в домах есть разрушения. Российская ракета убила три человека. Еще много людей пострадали, среди них есть дети.
Позже появилось видео на котором видно, что спасатели вырезали двери квартир, чтобы спасти людей. В результате ракетного удара по многоквартирному дому погибли три человека, еще почти 40 человек ранены. Среди них много детей.
По данным председателя Криворожского РОА, российские оккупанты могли нанести удар ракетой Х-59. В то же время стоит отметить, что это предварительные данные, которые специалисты еще не подтвердили.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие одноразового запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
Сейчас является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
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