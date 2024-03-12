Вырезали двери, чтобы спасти людей: все подробности ракетного удара по Кривому Рогу

В результате ракетного удара по многоквартирному дому погибли три человека, еще почти 40 человек ранены. Среди них много детей.

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РФ ударила ракетами по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/vilkul

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетами. Они попали прямо по многоквартирным домам. Спасатели, прибывшие на место происшествия, начали спасательную операцию. Кадры с первыми минутами после удара по 9-этажному дому уже разлетелись в Сети.

После попадания ракеты в доме начался сильный пожар, выбиты окна, есть разрушения. Спасатели были вынуждены вырезать двери, чтобы пройти в квартиры, где могут быть раненные.

Спасти удалось 4 человека, их на носилках спускали вниз по ступенькам.

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Смотрите видео с первыми минутами после удара по Кривому Рогу:

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу / фото: скриншот

Чем ударили по Кривому Рогу

По данным главы Криворожской РВА, российские оккупанты могли нанести удар ракетой Х-59. В то же время стоит отметить, что это предварительные данные, которые специалисты еще не подтвердили.

Что известно о погибших и пострадавших

В результате ракетного удара погибли 3 человека - 2 женщины и 1 мужчина. Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Известно, что одна из погибших просто проходила мимо дома, когда в него попала ракета. Ее опознал мужчина и рассказал, что это его мама. Женщина просто шла домой.

Смотрите видео с места "прилета" в Кривом Роге:

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу / фото: скриншот

Еще 38 человек пострадали, среди них 10 детей. В больницы госпитализировали 17 взрослых и 9 детей. Сообщается, что 5 человек находится в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Спасателям удалось вытянуть из-под завалов 9 человек, они живы.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ обстреляла Донецкую область. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел и удар БПЛА в Донецкой области, в Херсоне ударили авиабомбой по дому.

Напомним, ранее российские войска атаковали Украину, используя 37 БПЛА типа "Shahed", одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Средства противовоздушной обороны Украины сбили 33 российских дрона.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали Харьковскую область, осуществив удары из систем реактивного залпового огня по городу Купянск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина.

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