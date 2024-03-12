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РФ ударила шестью ракетами С-300 по Селидово: есть раненые, много разрушений

Алексей Тесля
12 марта 2024, 11:43
Российские оккупанты за сутки 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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РФ ударила по Донецкой области / t.me/VadimFilashkin_donoda

В ночь на вторник, 12 марта, в Селидово на Донетчине ранены два человека в результате массированного ракетного удара российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, около 01:30, вооруженные силы РФ ударили 6 ракетами С-300 по Селидово.

"В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами", - говорится в сообщении.

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Среди поврежденных от попадания средств поражения объектов - как минимум 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия ударов РФ по Донецкой области
    Последствия ударов РФ по Донецкой области t.me/VadimFilashkin_donoda, t.me/pgo_gov_ua

Подробности ударов РФ по Донецкой области

Российские оккупанты за сутки 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Так, в Новоукраинке Угледарской громады был поврежден дом. В Остром Кураховской громады повреждены 3 дома.

В Краматорском районе обстреляны окрестности Константиновской и Лиманской громад, без жертв и разрушений.

В Торецке ранен человек, повреждены 16 домов. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка, в Звановской - Переездное и Верхнекаменное.

Как известно, в последнее время РФ активно использует для ударов по Украине корректируемые авиационные бомбы (КАБы).

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ обстреляла Донецкую область. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел и удар БПЛА в Донецкой области, в Херсоне ударили авиабомбой по дому.

Напомним, ранее российские войска атаковали Украину, используя 37 БПЛА типа "Shahed", одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Средства противовоздушной обороны Украины сбили 33 российских дрона.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали Харьковскую область, осуществив удары из систем реактивного залпового огня по городу Купянск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина.

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Селидово авиабомба война на Донбассе война России и Украины
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