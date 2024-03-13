Украина будет мстить: Зеленский пригрозил РФ ответным ударом за обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты ударили по жилым домам ракетами, убили и ранили много людей.

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Зеленский угрожает РФ ответом из-за удара по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Офис президента

Российские оккупанты ударили ракетами по многоквартирным домам в Кривом Роге. В результате этого погибли люди, много человек ранены. Среди пострадавших есть дети. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ощутит на себе ответный удар. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Он добавил, что эти ответные удары будут справедливыми, ведь РФ все время терроризирует украинцев.

"Мы будем наносить российскому государству потери в ответ - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины - для разных народов наши действия сейчас спасительны", - добавил президент.

видео дня

Ракетный удар по Кривому Рогу

12 марта РФ ударила по домам в Кривом Роге. Одна из ракет прилетела прямо в 9-этажный многоквартирный дом, другая - в крышу 5-этажного жилого дома. Всего в Кривом Роге было 3 попадания. В результате этого в домах есть разрушения. Российская ракета убила три человека. Еще много людей пострадали, среди них есть дети.

Позже появилось видео на котором видно, что спасатели вырезали двери квартир, чтобы спасти людей. В результате ракетного удара по многоквартирному дому погибли три человека, еще почти 40 человек ранены. Среди них много детей.

По данным главы Криворожской РВА, российские оккупанты могли нанести удар ракетой Х-59. В то же время стоит отметить, что это предварительные данные, которые специалисты еще не подтвердили.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

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