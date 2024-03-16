Ситуация может стать критической: полковник ВСУ рассказал о боях возле Авдеевки

Военный эксперт отмечает, что ситуация в районах населенных пунктов Бердичи и Тоненькое на западе от Авдеевки достигает критического уровня.

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Полковник ВСУ сообщил об опасной ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Говорить о том, что Силы обороны Украины смогли стабилизировать фронт на Авдеевском направлении сейчас, как минимум, непрофессионально. О том, смогут ли украинские военные удержать новую линию обороны к западу от Авдеевки станет известно уже в ближайшее время. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

По его словам обстановка вблизи населенных пунктов Бердичи и Тоненькое, находящихся западнее Авдеевки остается чрезвычайно сложной и достигает кризисного уровня.

"Удастся ли нам сдержать наступающих в районе Орловки, ни одна живая душа не скажет. Потому что противник еще имеет ресурсы, а наши позиции достаточно шаткие", - считает эксперт. видео дня

Селезнев добавил, что в течение ближайшего времени решится смогут ли украинские военные удержать позиции на этом направлении боевых действий.

"В ближайшее время станет понятно, удержим ли мы позиции. Но говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт западнее Авдеевки стабилизирован, как минимум непрофессионально", - добавил Селезнев.

Ситуация на Авдеевском направлении / Карта: understandingwar

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска ежедневно атакуют позиции украинских защитников на Авдеевском направлении, сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка, Сергей Цехоцкий.

Однако активное наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области остановлено, благодаря действиям украинских военных, которые сорвали вражеские планы.

В то же время, как говорится в отчёте Института изучения войны, россияне могут возобновить наступательные действия к западу от Авдеевки, хотя в начале марта Силы обороны Украины смогли закрепиться к западу от города и замедлить продвижение ВС РФ.

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