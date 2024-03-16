Греция может передать Украине ЗРК С-300 после ударов РФ по Одессе - СМИ

Во время визита Мицотакиса в Одессу прогремели взрывы. После этого появилась информация, что Украине передадут зенитно-ракетные комплексы С-300.

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Греция может передать Украине ЗРК С-300 / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, pixabay.com

Греция рассматривает возможность поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300, которые находятся на острове Крит. Ранее страна отказывалась от поставок. Однако, вероятно, после того как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис чуть не попал под российский обстрел в Одессе, Афины могли изменить мнение.

Как сообщает греческое издание Ekathimerini, в последнее время было много разговоров о замене греческих систем ПВО на современные американские. Взрыв российской ракеты во время визита Мицотакиса в Украину заставил Грецию меньше думать о предостережениях страны-агрессора России.

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Некоторые политики все еще сомневаются относительно поставок С-300 Украине из-за визита Зеленского в Турцию, которая предлагает свое посредничество в мирных переговорах с Россией. В любом случае, окно возможностей для поставки С-300 быстро закрывается, потому что система уже почти устарела, пишет издание.

Отмечается также, что получение системы Patriot помогло бы Греции модернизировать свою оборону на восточных островах Эгейского моря, на небольшом расстоянии от Турции.

Что такое С-300? С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф). Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай. В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи. Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300. Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км.

Удар по Одессе по время встречи Зеленского и Мицотакиса

6 марта в Одессе прогремел взрыв. В момент ракетного удара по Одессе в городе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который приехал на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мицотакис подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с президентом Украины находился в порту.

Ракета прошла в 300-400 метрах от места нахождения лидеров государств.

Зеленский рассказал детали инцидента. По его словам, Россия ударила из Крыма. Сирена сработать не успела.

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