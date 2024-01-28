Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения – СМИ

Украине передадут системы и технику, которые греческая армия уже не использует. Решение приняли после одобрения США продажи Греции истребителей F-35.

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Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения/ колаж: Главред, фото: 28 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, pixabay

Греция одобрила передачу Украине "устаревших" систем вооружения, которые уже не использует греческая армия.

Такое решение одобрило политическое и военное руководство Греции, сообщает издание Kathimerini.

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"Уже предоставлены необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не используются греческой армией, были переброшены в Украину", – говорится в издании.

Отмечается, что решение о передаче вооружения в Греции приняли после того, как Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдепартамент одобрил продажу Афинам истребители F-35 стоимостью 8,6 млрд долларов.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен отправил премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису письмо, в котором было высказано предложение передать или продать Украине оружие в обмен на то, что Вашингтон предоставит Афинам помощь на сумму 200 млн долларов.

"Нас продолжает интересовать оборонный потенциал, который Греция могла передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 млн. долларов", – отметил Блинкен.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Дениси Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины. По его словам, Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки Украины Ukraine Facility сроком на 4 года. Сумма поддержки должна составить 50 миллиардов евро. Предварительно, предоставление помощи одобрили 27 стран-членов ЕС.

Также сообщалось, что в США достигли соглашения по границе, от которой зависит предоставление Соединенными Штатами помощи Украине. В Сенате США решили согласиться с расширением полномочий государства для ограничения нелегального потока мигрантов на границе с Мексикой.

Напомним, ранее также сообщалось, что в США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц. Канцлер Германии Олаф Шольц собирается приехать в Соединенные Штаты уже в первой половине февраля, чтобы поговорить с Джо Байденом, пишут журналисты Bloomberg.

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