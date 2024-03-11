"Откровенная капитуляция": в ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот

Агрессор Россия не способна пополнять корабельный состав Черноморского флота оптимальным количеством кораблей, сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Черноморский флот ограничен в применении кораблей - Плетенчук / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот YouTube

Украина превращает Черноморский флот РФ в "подводный флот". У Москвы нет возможностей завести большое количество кораблей в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты не могут оставить акватории в Черном и Азовском морях по причине наличия российских побережий.

"Не выполнять задачи по охране своих территориальных вод они так же себе позволить не могут, потому что это будет откровенная капитуляция", - отметил Плетенчук. видео дня

Также он добавил, что пополнять состав кораблей в ЧФ в Черном море россияне могут лишь в ограниченном режиме.

"Здесь по-другому вопрос стоит: есть ли в этом смысл, потому что они сейчас ограничены в применении имеющихся кораблей. Какой смысл добавлять еще мишени для Сил обороны Украины в Черном море?" – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

ВСУ уничтожили корабль РФ Сергей Котов

В ночь на 5 марта бойцы ГУР Минобороны совместно с Военно-морскими силами в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации уничтожили патрульный корабль РФ Сергей Котов. Враг понес потери.

Военная разведка Украины опубликовала перехват разговора в войсках России, из которого стали известны детали уничтожения корабля Сергей Котов. На борту был и вражеский вертолет Ка-52.

Российские пропагандисты "в истерике" после уничтожения "Сергея Котова", написали аналитики Института изучения войны. В частности, они недовольны работой военного аппарата РФ, поскольку ВСУ провели очередную результативную атаку.

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