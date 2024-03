Российские пропагандисты 'в истерике' после уничтожения 'Сергея Котова' - ISW

Уничтожение украинскими морскими дронами Главного управления разведки корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" вызвало серьезную волну возмущения среди российских "военкоров". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что военкоров и российских пропагандистов разгневало отсутствие какой-либо реакции российского военного командования на потерю кораблей Черноморского флота.

В Институте изучения войны указывают, что это уже четвертая атака на данный катер с начала полномасштабной войны России против Украины. Предыдущие атаки в июле августе и сентябре 2023 года российские военные смогли отбить.

Однако, как подчеркивают российские пропагандисты, никаких выводов российское командование из этого не сделало, ведь корабль не имел достаточной защиты от атак морскими дронами.

Другой известный российский "военкор" высказал мнение, что российское военное командование не реагирует на затопление "Сергея Котова", поскольку считается, что никто не любит говорить правду военным и что командование отказывается учиться из прошлого опыта для улучшения армии.

Другой пропагандист высказал мнение, что российское командование должно было бы внимательно учитывать советы уцелевших членов экипажа корабля, чтобы улучшить и модернизировать военные корабли и методы обороны.

На это его "коллега" отреагировал критическим комментарием, в котором отметил, что из-за "административной гильотины" российской военной бюрократии никто не сможет сделать никаких выводов, что препятствует работе над ошибками и внедрению инноваций. Он высказал свое мнение, что российские командиры выбирают сокрытие ошибок вместо обучения на них.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что увеличение возмущения в сообществе "военных блогеров" России является следствием давно накопившегося недовольства работой российского военного аппарата.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.