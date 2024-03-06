Медведчук требует вернуть ему гражданство Украины и депутатский мандат - СМИ

Медведчук в своем иске он требовал возвращения паспорта для себя и для других депутатов-предателей.

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Медведчук хочет вернуть украинское гражданство / коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ

Бывший депутат от запрещенной ОПЗЖ и подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, который сейчас находится в России, в украинских судах требует вернуть ему гражданство и депутатский мандат.

"В публичном поле Медведчук обвиняет Украину в нежелании завершить войну - мол, это украинская власть "бесконечное количество раз заявляет, что никакой мир ей не нужен - а только больше оружия и денег", - говорится в сообщении hromadske.

Зато, по данным журналистов, Медведчук снова хочет оказаться в Украине, и прямо сейчас в украинских судах требует вернуть ему гражданство и депутатский мандат, а также снять санкции, наложенные СНБО.

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Отмечается, что через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук обратился в Верховный суд. В своем иске он требовал возвращения паспорта для себя и для других депутатов-предателей. Медведчук утверждал, что указ Зеленского был "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины".

В марте прошлого года Верховный Суд принял исковое заявление и открыл производство по делу - заседания по нему продолжаются до сих пор.

Напомним, что Виктор Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую "ОО". Новосозданную "общественную организацию" возглавили сам обвиняемый в госизмене экс-нардеп Украины и пропагандист Денис Жарких. ОО "Другая Украина" проводит в стране-агрессоре РФ публичные антиукраинские мероприятия.

Медведчук корректировал планы ФСБ по созданию оккупационных режимов в Украине. Кум Путина своей рукой вносил коррективы в план ФСБ "Луч", в котором говорилось об агентурных проникновениях и создании оккупационных режимов на территории Украины.

Кто такой Виктор Медведчук? Медведчук Виктор Владимирович - бывший украинский пророссийский политик, государственный и общественный деятель, имеющий тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, бизнесмен. Народный депутат Украины II-IV и IX-го созывов, один из руководителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В Украине обвиняется за коллаборационизм, украинофобские и пророссийские взгляды, родственные связи с Путиным, а также критикуется за недекларирование имущества. Обвиняют в саботировании защиты Василия Стуса (был его адвокатом), что способствовало тюремному заключению поэта и его смерти в советском карцере. 10 января 2023 года был лишен гражданства Украины Владимиром Зеленским. 13 января 2023 года Верховная Рада конституционным большинством лишила мандата Медведчука, пишет Википедия.

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