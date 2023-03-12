Скандал на Одесчине: мобилизованный депутат от ОПЗЖ отказался ехать на фронт и поплатился

Родственники мобилизованных вышли на протест и даже пытались блокировать выезд из пункта дислокации подразделения.

Мобилизованный депутат от ОПЗЖ отказался ехать на фронт / president.gov.ua

В Одесской области группу военнослужащих одного из подразделений территориальной обороны привлекают к уголовной ответственности за неповиновение приказу в условиях военного положения по статье 402, части 4-й УК Украины.

Среди них - депутат Раздельнянского горсовета от запрещенной ОПЗЖ, глава бюджетной комиссии собрания Владимир Нестеров, пишет Думская. За дело взялись военные контрразведчики и следователи ДБР.

Отказника из ОПЗЖ мобилизовали в феврале 2022 года и назначили на должность командира стрелкового отделения в звании "старший сержант", рассказали журналисты.

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При этом Киевский районный суд Одессы избрал "отказникам" меру пресечения в виде содержания под стражей. У большинства есть возможность выйти на свободу под денежный залог (Нестерову нужно внести 214 тыс. 720 грн), некоторые отправлены в СИЗО без альтернативы.

Вместе с тем родственники мобилизованных вышли на протест и даже пытались блокировать выезд из пункта дислокации подразделения. Они утверждают, что у мобилизованных не было практически никакой подготовки.

В свою очередь в оперативном командовании "Юг" рассказали изданию, что многие представители раздельнянской ТрО устраивали туда предпринимателей и чиновников, желающих и форму надеть, продемонстрировав свой патриотизм, однако на фронт при этом не попасть.

"Да, это единичные случаи, но они бросают тень на все войска территориальной обороны Украины, — уверен еще один наш собеседник из Вооруженных сил. — В стране война, воинское подразделение год существует, зарплату с надбавками получает, но учиться не хочет, а когда приходит приказ выехать — устраивает бунт. Об отдельных криминальных эксцессах даже говорить не хочется. Неприятная история. Особенно ярко это ощущается на контрасте с другими подразделениями территориальной обороны, которые к выполнению боевых задач усердно готовились, а сейчас выполняют задачи на передовой, в том числе в самых горячих местах".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области заместителя военкома Болграда Владимира Руснака отправили в боевое подразделение.

На такие меры пошло его руководство после обнародования скандального видео, сообщили в Оперативном командовании "Юг", передает 048.ua.

Отметим, что на кадрах зафиксировано, как Руснак танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

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