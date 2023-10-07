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СБУ задержала "на горячем" депутата, кума Медведчука: в чем его обвиняют

Алёна Воронина
7 октября 2023, 16:02 обновлено 7 октября, 16:04
Депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги.
СБУ задержала кума Медведчука
СБУ задержала кума Медведчука/ коллаж: Главред, фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала на Закарпатье действующего депутата облсовета, который является давним соратником и кумом Виктора Медведчука. Задержанного обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку, занимавшуюся вымогательством.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что кроме депутата задержали также его сообщника.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора на Закарпатье разоблачена преступная группировка и задержан действующий депутат облсовета – бывший руководитель областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ, и его сообщник. Им готовится сообщение о подозрении с предварительной правовой квалификацией вымогательства, совершенное группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

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В чем обвиняют задержанных

По данным следствия, депутат облсовета вместе с криминальным авторитетом пытались "выбить" 135 тыс долларов США несуществующего долга из местного предпринимателя. Они хотели, чтобы предприниматель заплатил им эти деньги в качестве платы за предполагаемое использование их власти при совершении сделок с недвижимостью.

Чтобы заставить мужчину заплатить средства, они запугивали его и его семью, били окна и отобрали автомобиль.

В СБУ рассказали, что депутата облсовета и его сообщника задержали "на горячем" – когда пострадавший предприниматель передавал им первую часть денег в размере 20 тыс долларов США.

"Во время обысков по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СБУ", – добавили в ведомстве.

  • СБУ задержала кума Медведчука
    СБУ задержала кума Медведчука СБУ
  • СБУ задержала кума Медведчука
    СБУ задержала кума Медведчука СБУ
  • СБУ задержала кума Медведчука
    СБУ задержала кума Медведчука СБУ
  • СБУ задержала кума Медведчука
    СБУ задержала кума Медведчука СБУ
  • СБУ задержала кума Медведчука
    СБУ задержала кума Медведчука СБУ

Задержанный является мужем сестры Марченко

В то же время издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об Иване Чубырке, который женат на сестре Оксаны Марченко.

Отмечается, что Чубирко является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ. Издание сообщает, что согласно данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги.

СБУ задержала кума Медведчука
СБУ задержала кума Медведчука/ скрин

Смотрите видео, как СБУ задержала кума Медведчука:

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агентов российского ГРУ, которые навели ракеты на Киев 21 сентября. Корректировкой российских ракет в Киеве занимались двое местных жителей. За свои действия получали из страны-агрессора России деньги.

Также ранее сообщалось, что СБУ разоблачила кучу промосковских священников, которые продавали оружие и детскую порнографию. Правоохранители разоблачили более 60 промосковских клириков, которых осудили за госизмену, продажу оружия и порнографии, а также разжигание религиозной вражды.

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Виктор Медведчук новости Украины
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