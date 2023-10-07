"Из-за РФ мир погружается в хаос": Подоляк отреагировал на события в Израиле

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что конфликт в Израиле и массированные ракетные удары являются результатом того, что страна-агрессор Россия разрушает глобальную безопасность.
"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, — это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", — написал он в Twitter.
Подоляк назвал Москву "ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права".
По его словам, лишь поражение России сможет вернуть мир к стабильности.
"Разрешение проблемы (если, конечно, мы хотим вернуться к предсказуемости и стабильности) только одно: резкое ускорение поражения России. Как ключевого спонсора глобального терроризма и как автора умышленного краха международного права", - написал советник главы ОП.
Зеленский отреагировал на атаку на Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Израиле. По его словам, нельзя давать ни одного шанса террору, поскольку он является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего мира.
"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", - говорится в сообщении.
Украинский лидер также подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.
"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - считает Зеленский.
Что происходит в Израиле
Утром 7 октября Израиль накрыл массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы. Сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме.
"Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из Сектора Газы по территории Израиля. В нескольких местах террористы проникли на израильскую территорию", — заявила пресс-служба израильской армии.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к населению страны и заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.
"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал он.
Все подробности атаки на Израиль читайте в материале: Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войны.
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