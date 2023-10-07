ВСУ уничтожили под Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальона врага

Ликвидирован командир батальона 83-й десантно-штурмовой бригады российских оккупантов, 38-летний майор Владимир Мирошниченко.

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ВСУ ликвидировали майора РФ Владимира Мирошниченко. / Коллаж: Главред, Фото: t.me/ButusovPlus

На Бахмутском направлении подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера оккупационной армии РФ.

Об успешных действиях бойцов 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко сообщил в Telegram журналист Юрий Бутусов.

По его данным, украинские военные отличились в ходе проведения штурмовых действий под Бахмутом.

видео дня

Он уточнил, что был ликвидирован командир батальона 83-й десантно-штурмовой бригады российских оккупантов, 38-летний майор Владимир Мирошниченко.

Уничтожен майор РФ Владимир Мирошниченко / t.me/ButusovPlus

При этом он опубликовал соответствующее видео, которое доступно по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне наступали на 6 направлениях: ВСУ дали мощный ответ оккупантам. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия.

Ранее сообщалось, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. На кадрах, зафиксированных украинским беспилотником, позиции россиян штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.

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