ВСУ уничтожили под Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальона врага

На Бахмутском направлении подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера оккупационной армии РФ.
Об успешных действиях бойцов 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко сообщил в Telegram журналист Юрий Бутусов.
По его данным, украинские военные отличились в ходе проведения штурмовых действий под Бахмутом.
Он уточнил, что был ликвидирован командир батальона 83-й десантно-штурмовой бригады российских оккупантов, 38-летний майор Владимир Мирошниченко.
При этом он опубликовал соответствующее видео, которое доступно по этой ссылке.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне наступали на 6 направлениях: ВСУ дали мощный ответ оккупантам. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия.
Ранее сообщалось, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. На кадрах, зафиксированных украинским беспилотником, позиции россиян штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.
Больше интересных новостей:
- В Кремле цинично отреагировали на жестокий удар РФ по гражданским в селе Гроза
- В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму - Reuters
- "Дружественный огонь": российская ПВО сбила еще один собственный самолет в окрестностях Мариуполя