Опозорились на весь мир: в ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука

Террористы опубликовали фото Медведчука, выдав его за израильского офицера в отставке.

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Террористы ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, СБУ

Террористы из ХАМАС, воюющие против Израиля, решили похвастаться своими" достижениями "и выдали бред о" взятии в плен " кума российского диктатора Владимира Путина - Виктора Медведчука, который оказался предателем Украины. Фото Медведчука, которое на самом деле было сделано в Украине во время его ареста, распространили палестинские СМИ.

На самом деле ХАМАС пытался выдать Медведчука за израильского офицера в отставке Ицхака Брика. Они утверждали, что он был одним из тех, кто руководил подготовкой Армии обороны Израиля к наземной операции в Секторе Газа.

Боевики хвастались "успехами" бригады Аль-Кассам. Стоит отметить, что израильские СМИ не сообщали о взятии в плен настоящего офицера.

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Террористы ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука / фото: скриншот

Что известно об Ицхаке Брике

Израильский генерал в отставке Ицхак Брик участвовал в боевых действиях, командовал резервной ротой в Войне Судного дня. Около десяти лет он был комиссаром военного омбудсмена Израиля. Также он служил в бронетанковом корпусе командиром бригады, дивизии и войск, был командиром военных училищ.

Операция Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа

Израиль готовится ко вторжению в Сектор Газа, ранее заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что ЦАХАЛ намерен ликвидировать всех боевиков ХАМАС.

По данным Axios, Иран пригрозил Израилем вмешательством в его войну с ХАМАС. Тегеран может прямо или опосредованно вмешаться в том случае, если ЦАХАЛ расширит масштабы военной операции в Газа.

Кроме того, в Армии обороны Израиля сказали, когда закончится война. В войсках призвали боевиков ХАМАС сдаться и отпустить всех заложников, что и станет условиями завершения боевых действий.

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