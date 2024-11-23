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Прилетело в районе порта: в Бердянске прогремел сильный взрыв

Алёна Воронина
23 ноября 2024, 09:58
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Местные жители рассказали, что после взрыва в районе порта было видно зарево, а в прибрежных районах ощущался запах горелого.
Прилетело в районе порта: в Бердянске прогремел сильный взрыв
В Бердянске прогремел сильный взрыв/ коллаж: Главред, Фото: УНИАН, lovileto

Кратко:

  • В оккупированном Бердянске ночью прогремели взрывы
  • Вероятно, есть попадания в районе порта

В оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь на 23 ноября прогремел громкий взрыв. Вероятно есть попадание в районе порта. Об этом сообщили в Бердянской городской военной администрации.

"Громко в районе порта. Примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв. Предварительно - есть попадание по порту", - говорится в сообщении.

видео дня

В местном Telegram-канале "Бердянск сегодня" сообщили, что взрыв прогремел около полуночи. Отмечается, что в это время оккупационные мониторинговые паблики объявили об угрозе дронов для города.

"По сообщению местных, звук раздавался со стороны Бердянского порта. Бердянцы сообщили, что после взрыва в районе порта было видно зарево, а также, что в прибрежных районах ощущался запах горелого. Оккупанты никак не прокомментировали взрыв. Утром Минобороны рф сообщило, что за ночь сбили один БпЛА над Крымом, где также были слышны взрывы. Никакой информации о сбитом БпЛА в районе Бердянска - нет", - отмечается в сообщении.

Взрывы в РФ - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 19 ноября был атакован арсенал ГРАУ на Брянщине. Взрывы прогремели в российском городе Карачев. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность.

Также ранее сообщалось, что ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ. В стране-агрессоре России был поражен командный пункт. Там были слышны взрывы и видно густой туман.

Напомним, появились первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской области - от здания ничего не осталось. Украинские военные могли ударить ракетами по усадьбе с северокорейскими военными.

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Что за город Бердянск?

Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

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