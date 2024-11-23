Что надевать высоким девушкам: 6 базовых правил для сногсшибательного вида

Как одеваться девушкам с высоким ростом? Чтобы чувствовать себя комфортно и при этом прекрасно выглядеть, стоит следовать нескольким правилам.

https://glavred.info/fashion/chto-nadevat-vysokim-devushkam-6-bazovyh-pravil-dlya-snogsshibatelnogo-vida-10616765.html Ссылка скопирована

Высокий рост - это не повод отказаться от каблука / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Все топ-модели - это девушки с высоким ростом. На подиуме они смотрятся великолепно и вызывают восхищение. Однако обычные девушки высокого роста в повседневной жизни могут чувствовать некоторый дискомфорт. Например, им сложно купить одежду в магазине, поскольку большинство моделей рассчитаны на женщин среднего роста. Кроме того, у некоторых развиваются комплексы еще со школьных времен, когда учителя их сажали на задние парты, а одноклассники могли дразнить из-за роста, пишет Главред.

"Многие высокие девушки считают свой рост чуть ли не наказанием - они начинают сутулиться и отказываются от каблуков. На самом деле высокий рост дает больше возможностей выгодно подать свою внешность, чем у миниатюрных барышень. Также во многие времена высокий рост у девушек считался признаком аристократизма. Также я уверена, что длинные ноги свели с ума немало мужчин", - утверждает автор Youtube-канала Zarochentseva Blog.

Юлия выделила шесть базовых правил, которые подскажут, как одеваться высоким девушкам, чтобы выглядеть сногсшибательно.

Какой же рост считается высоким? Если у вас 175 см или выше, то вы однозначно попадаете в эту категорию.

Что лучше носить высоким девушкам

Правило №1. Даже если ваш рост выше 180 см, не стоит полностью отказываться от обуви на каблуке.

"Конечно, высокие девушки прекрасно смотрятся в обуви на плоской подошве, но про каблук забывать не стоит", - отметила Юлия.

Во-первых, как и плоская подошва, так и обувь на сильно высоком каблуке ведет к плоскостопию. Для ежедневного использования лучше выбирать каблук от 2 до 5 сантиметров устойчивой формы.

Во-вторых, небольшой подъем пятки сделает вашу стопу визуально меньше.

В-третьих, женщина всегда должна оставаться женщиной. Некоторые платья, юбки, вечерние наряды требуют того, чтобы девушка надела каблук. И не стоит переживать, если вы будете на пару сантиметров выше вашего спутника.

Правило №2. Чтобы фигура при высоком росте выглядела пропорционально и красиво, ее необходимо визуально разделить.

Для этих целей идеально подходит крупный рисунок, широкая полоска и клетка. С такими принтами фигура выглядит более компактно.

Этот же эффект получается в результате сочетания контрастных вещей. Особенно хорошо смотрится в этом случае модная многослойность.

А вот от одноцветных ансамблей лучше отказаться - они, наоборот, зрительно еще больше увеличивают рост.

Правило №3. Обычно у девушек с высоким ростом очень длинные красивые ноги, но будет ошибкой еще больше акцентировать на них внимание супер мини-юбками.

"Я не говорю ни в коем случае о том, что высокие девушки не должны носить коротких юбок или платьев. Я сама очень люблю такие вещи. Но считается, что длина самой короткой юбки должна достигать кончиков пальцев, если руки вытянуть по швам", - объяснила Юлия.

Мини-юбка акцентирует внимание на высоком росте, особенно если надеть еще и туфли на каблуке, так как остается незаполненным большое пространство голых ног. Таким образом, будет казаться, что у вас маленькое туловище на непомерно длинные ноги.

"Поверьте, достоинство красивой фигуры не скроет юбка до колен или чуть-чуть выше. Такая длина более универсальна в применении, элегантна, она сделает высокую фигуру более пропорциональной", - отметила Юлия.

Правило №4. Линию талии на брюках, джинсах, шортах, юбках лучше опустить до бедер - это сделает силуэт более пропорциональным.

Но в этом случае есть один небольшой нюанс. При покупке футболок, рубашек, свитеров и прочего следует быть более внимательным, чтобы они не были слишком короткими.

Правило № 5. Укороченные брюки, как и высокие сапоги, просто созданы для высоких девушек. И то, и другое визуально разделяет ноги и скрадывает рост. А вот невысокие девушки не могут себе такое позволить, поскольку они будут выглядеть еще ниже.

Таким образом, пятое правило является ответом на вопрос, что носить высоким девушкам чтобы казаться ниже.

Правило №6. Обратите внимание на крупные аксессуары. Они шикарно смотрятся на девушках с высоким ростом, уравновешивая габариты фигуры.

"Любите себя и помните, что стильно можно выглядеть при любом росте", - резюмировала Юлия.

Смотрите видео - Что лучше носить высоким девушкам:

Ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал фасоны обуви и цвета, которые будут модными в течение зимнего сезона 2024-25.

Вам также может быть интересно:

Что известно о Zarochentseva Blog Zarochentseva Blog - это Youtube-канал, который ведет Юлия Зароченцева. "Я живу в Украине и веду свой блог. Я очень творческий человек и люблю делиться своими идеями на канале. Также я люблю вязание, как крючком, так и спицами, поэтому на моем канале вы найдете много видео о вязании", - рассказывает о сбе девушка. Новые видео выходят каждую неделю и посвящены моде, рукоделию, путешествиям и уходу за собой. На канал подписаны почти 40 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред