В ВМС раскрыли детали подготовки новых ударов по флоту РФ в Черном море

Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук оценил ситуацию в Черном море / Минобороны РФ, Facebook Плетенчук

Украина перехватила инициативу в Черном море и диктует свои условия ведения боевых действий, заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, можно говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море, ведь в этом деле инициатива много значит. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Эспрессо.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что не следует забывать о том, что у РФ остается корабельный состав, при этом агрессор адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.

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"Новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится планировать более детально и слаженно", – пояснил представитель ВМС.

Он также говорит, что на сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море и теперь можно говорить о положительной тенденции действий украинских сил в Черном море.

Спикер ВМС напомнил, что каждое судно под военным флагом в Черном море для Украины является законной целью.

"В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий", – добавил Плетенчук.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Ранее в ГУР назвали число ликвидированных россиян в ходе удара по кораблю "Сергей Котов". Миссия ГУР состоялась в сотрудничестве с ВМС ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации.

Напомним, ранее военный эксперт назвал, чем можно добивать корабли РФ. Украина заинтересована в получении ракет Naval Strike Missile, уверен Валентин Бадрак.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

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