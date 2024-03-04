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ЧФ "зажали в угол": военный эксперт назвал, чем можно добивать корабли РФ

Алексей Тесля
4 марта 2024, 16:14
Украина заинтересована в получении ракет Naval Strike Missile, уверен Валентин Бадрак.
Бадрак
Украине необходимо получить ракеты NSM, уверен Валентин Бадрак / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Украина получает от западных союзников очень мало новейшей техники, а та, что предоставляется, преимущественно касается противовоздушной и противоракетной обороны, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, Украине стоит обратить внимание на углубление сотрудничества со Швецией.

"Швеция в ближайшие дни приобретет статус страны-члена НАТО, и нам стоит сотрудничать с ней, потому что у нее есть такие ракеты как Naval Strike Missile (NSM) – лучшие сейчас противокорабельные ракеты. Эти ракеты могут размещаться на катерах Skjold, которые имеют сверхвысокую маневренность и 65 узлов скорости. Таких катеров, мне кажется, почти нет в мире", - подчеркнул эксперт.

Он уверен в том, что такие катера с ракетами – это будущее нашего флота в плане защиты.

"Нам сейчас не нужно большого надводного флота, потому что он очень быстро будет уничтожаться ракетами", - уточнил аналитик.

Собеседник сказал, что Украине стоит вести переговоры с Турцией о покупке новейших истребителей пятого поколения, дронов Bayraktar и Akinci, а также сделать все для реализации проекта строительства завода Baykar Makina.

"Нам следует модернизировать наши позиции в ходе войны. Собственно, есть и береговые новейшие комплексы Coastal Defense System с ракетами Naval Strike Missile. Имея такие комплексы и украинские Нептуны, у нас была бы огромная возможность поражать флот противника. Но, в конце концов, мы в любом случае уничтожим Черноморский флот РФ, потому что флот зажат в угол. Это точно", - добавил Бадрак.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Ранее Бадрак назвал объекты для ударов украинскими БПЛА. Чтобы выиграть войну, надо уничтожить российские заводы, уверен Валентин Бадрак.

Напомним, эксперт ранее намекнул на новую украинскую разработку. Ракетами необходимо поражать цели на территории РФ, уверен Валентин Бадрак.

Как сообщалось, ранее были названы объекты для ударов украинскими БПЛА. Чтобы выиграть войну, надо уничтожить российские заводы, уверен Валентин Бадрак.

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