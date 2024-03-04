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Баллистика достанет до Москвы: эксперт намекнул на новую украинскую разработку

Алексей Тесля
4 марта 2024, 04:50
Ракетами необходимо поражать цели на территории РФ, уверен Валентин Бадрак.
Валентин Бадрак
Валентин Бадрак / Главред

В конце 90-х годов в Украине были уничтожены последние производственные ракетные мощности завода "Южмаш", поэтому теперь все это надо восстанавливать заново, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Наша баллистическая ракета делается. Детализировать не хочу. Скажу – делается. И на этом точка. У нас будет баллистическая ракета. Надо меньше говорить, а больше делать", - подчеркнул он в хода чата в Главреде.

Эксперт подчеркнул, что еще в 2023 году были официальные заявления о том, что в Украине разработка ракеты дальностью в тысячу километров "уже на финише".

"Нужно не говорить, а просто делать ракеты и просто поражать цели, чтобы о наличии таких ракет враг узнавал на практике. Как и о наступлении, о котором говорили все, кому не лень, но результат мы видим. Накаркали", - отметил он.

Вместе с тем собеседник считает, что Украине необходимо лучше прятать производственные мощности, которые задействованы в выпуске ракетного вооружения.

"Хуситы имеют баллистические ракеты дальностью 2 тысячи километров, а у нас таких нет, это действительно позор Украине. Позор всем тем властям, которые были, начиная с Кучмы", - добавил Бадрак.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Ранее Бадрак назвал объекты для ударов украинскими БПЛА. Чтобы выиграть войну, надо уничтожить российские заводы, уверен Валентин Бадрак.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день. По его словам, растет количество их использования с обеих сторон.

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баллистические ракеты Валентин Бадрак война России и Украины
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