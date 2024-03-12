Украина на шаг ближе к ЕС: Еврокомиссия утвердила переговорную рамку - Шмыгаль

Приоритет украинского правительства - сделать так, чтобы Украина вступила в ЕС как можно быстрее, сказал премьер-министр Украины.

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Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во вторник, 12 марта, Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз! Соответствующие предложения представлены Совету ЕС", - заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членства в ЕС. Премьер отметил, что Украина обязательно станет членом ЕС, а правительство будет работать, чтобы это произошло как можно быстрее.

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"Этот шаг - свидетельство достижения Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Проритет нашего правительства - сделать так, чтобы это стало как можно быстрее", - подчеркнул он.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия предложила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при условии выполнения четырех критериев, которые были определены в отчете Еврокомиссии о прогрессе в реформах в Украине.

Также 14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что это четкий сигнал ожиданий для этих стран и всего Европейского континента.

Как сообщал Главред, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что переговорную рамку для вступления Украины в ЕС предоставят в марте этого года. Она отметила, что членство в ЕС является ключевым для укрепления безопасности Украины.

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