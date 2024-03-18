'Удары дронов по заводам РФ': в Европе резко выросли цены на газ и нефть

Цены на газ также зависят от роста нефтяных контрактов после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Заводы России попали под удары дронов / коллаж: Главред, фото: t.me/oko_gora, скриншот: видео

Европейские цены на природный газ растут четвертый день подряд. Это вызвано сокращением поставок с завода СПГ во Фрипорте(США) и ударами дронов по российской энергетической инфраструктуре.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 5,2% и достигли 28,5 евро за мегаватт-час (около 320 долларов за тысячу кубометров). Цены растут после падения на 30% с начала года, поскольку трейдеры сосредотачиваются на факторах, которые повлияют на пополнение хранилищ в преддверии следующей зимы, передает Bloomberg.

Одним из факторов роста является сокращение поставок на завод по экспорту СПГ во Фрипорте в Техасе, поскольку некоторые работы продлены до апреля.

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Цены на газ также зависят от роста нефтяных контрактов после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, повышающих "геополитическую температуру", сказал Оле Слот Хансен, глава сырьевого отдела стратегии Saxo Bank A/S. По его словам, ситуация во Фрипорте и атаки Украины "на российскую энергетическую инфраструктуру, вероятно, являются основными движущими силами".

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Цены на нефть

Цены на нефть Brent 18 марта колеблются чуть ниже отметки в 86 долларов за баррель, продолжая рост на прошлой неделе, поскольку Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Reuters.

"Удары по российским НПЗ добавили премию за риск нефти на 2-3 доллара за баррель на прошлой неделе, и эта цифра остается в силе, поскольку мы начинаем эту неделю с новых атак на выходных", - сказала Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Напомним, что в России 32 крупных НПЗ, по трети ВСУ нанесли удар. Эти заводы важны с точки зрения того, что они расположены на юге России, ближе к зоне ведения боевых действий и удобнее, потому что короткое плечо логистического снабжения.

Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины. Источники в СБУ сообщили, что можно говорить об успешном результате - был зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.

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