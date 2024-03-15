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"Продолжение будет": в ГУР признались, как взрывы на НПЗ "бьют" по возможностям РФ

Руслана Заклинская
15 марта 2024, 23:50
Взрывы происходят как на хранилищах, так и на производственных мощностях объектов в России, отметил представитель ГУР.
'Продолжение будет': в ГУР признались, как взрывы на НПЗ 'бьют' по возможностям РФ
В разведке объяснили цель ударов по НПЗ в России / Коллаж: Главред, фото: скриншон, УНИАН

Каждый взрыв на нефтебазах в России имеет прямое влияние на поставки топлива оккупационным войскам, которые находятся в Украине. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Украинской правде.

Юсов не подтвердил, но и не опроверг, что взрывы на нефтебазах могут быть результатом деятельности украинских спецслужб. По его словам, взрывы происходят как на хранилищах, так и на производственных мощностях объектов.

"Каждый такой инцидент, который выводил из строя некоторые предприятия за последние недели или месяцы, сбивает темп снабжения горюче-смазочными материалами в частности оккупационной группировки в Украине. И дает дополнительное время и возможности для наших Сил обороны, помогает спасти жизни гражданских украинцев. Танки без топлива не едут. И последние события ярко свидетельствуют, что процесс происходит и продолжение будет", - отметил Юсов.

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Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Взрывы на российских НПЗ

Как сообщал Главред, в ночь на 15 марта украинские беспилотники совершили атаку на нефтехимическое предприятие "Первый завод" в Калужской области России. Во время атаки, три беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию завода в поселке Полотняный завод.

Также 5 марта нефтебазу в селе Долгое атаковали беспилотные летательные аппараты. В результате падения украинского беспилотника загорелись три резервуара на нефтебазе.

Напомним, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что классическая стратегия военных действий заключается в том, чтобы лишить противника боекомплекта и мобильности. Поэтому важно уничтожать нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, которые обеспечивают топливо для войск. Это приведет к топливному голоду врага и уменьшит его боевые возможности.

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война в Украине НПЗ война России и Украины Андрей Юсов
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