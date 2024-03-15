'Абсолютно логичные цели': эксперт назвал 'жирные' объекты для атак, которые скуют РФ

Классика стратегии и тактики ведения боевых действий заключается в том, чтобы максимально лишить противника боекомплекта и мобильности, рассказал Михаил Гончар.

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Почему важно наносить удары по российским предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Классика стратегии и тактики боевых действий заключается в том, чтобы максимально лишить противника боекомплекта и мобильности. Поэтому важно уничтожать мощности и логистику, которые обеспечивают боекомплект и горючее. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и отношениям безопасности Михаил Гончар.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы являются абсолютно логичными и законными объектами поражения. Однако важно не только уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но и нефтебазы, где хранится топливо.

"Цепочка такая: завод переработал нефть, изготовил топливо, а дальше оно поставляется потенциальным потребителям, но до этого концентрируется ближе к потребителю на нефтебазах - в резервуарах, которые стоят в городской зоне или за ней отдельно. То есть нефтебазы - это объекты, где оптово хранится горючее. Их называют "нефтебазами", но нефти там нет - там бензины, дизель, реактивное топливо. Поэтому они также подлежат уничтожению", - пояснил эксперт. видео дня

Гончар отметил, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз приведет к топливному голоду, что является одним из способов сковывания противника.

"Это очень важно в контексте сковывания противника: как может быть снарядный голод, так может быть и топливный голод, если перебить линии снабжения, места складирования горючего (нефтебазы) и места производства (нефтеперерабатывающие заводы)", - подчеркнул он.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Атаки на НПЗ

Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники совершили атаку на нефтехимическое предприятие "Первый завод" в Калужской области России. Во время атаки, три беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию завода в поселке Полотняный завод.

Также 5 марта нефтебазу в селе Долгое атаковали беспилотные летательные аппараты. В результате падения украинского беспилотника загорелись три резервуара на нефтебазе.

Как сообщал Главред, во время атак на Россию основные технологические элементы системы нефтепереработки были серьезно повреждены. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что одной из самых мощных атак было поражение нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Туапсе. Этот завод не функционирует уже полтора месяца, и продолжается его восстановление. В связи с этим Россия даже ввела запрет на экспорт бензина на полгода.

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