Из-за ударов по НПЗ в РФ ввели запрет на вывоз бензина: эксперт о последствиях атак ВСУ

В то же время в России растут потребности фронта в горючем.

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Пожар на НПЗ в Волгограде / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во время атак на Россию в большинстве случаев поражались основные технологические элементы системы нефтепереработки. Поражения серьезные, россиянам не удастся все быстро "починить", рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

"Одним из самых мощных было поражение нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Туапсе, где была выведена из строя самая мощная в России и одна из самых мощных в мире установок. Поэтому уже практически полтора месяца завод не функционирует и не известно сколько еще не будет функционировать", - сказал он.

Гончар напомнил, что в связи с ударами в РФ даже запрет экспорта бензина на полгода. Вместе с тем растут потребности фронта в горючем, а также есть запрос на обеспечение топливом с/х техники для сбора урожая.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Все эти факторы влияют на ситуацию на внутреннем рынке, создавая дефицит нефтепродуктов в России. Сумма этих факторов и привела к решению об ограничении экспорта бензина, объяснил Гончар.

До выборов в России осталось всего несколько дней, поэтому, по мнению Гончара, в Кремле перестраховывались, чтобы не возникло очередей на автозаправочных станциях, поэтому и приняли это решение.

"Так что поражения российских объектов нефтеперерабатывающей отрасли очень серьезные – и по тому, куда достает длинная рука Сил обороны Украины, и по тому, куда попадает", - подчеркнул эксперт.

Удары БПЛА по НПЗ россиян

Как писал Главред, в российской Нижегородской области приостановлена минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСИ). Это произошло после атаки дронов на город Кстово, где и расположено предприятие.

НОРСИ перерабатывало около 15,8 миллиона тонн российской нефти в год. Это составляло 5,8% от общего объема переработанной нефти в РФ.

Bloomberg подытоживает, что последние атаки БПЛА остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России.

Удары Украины направлены на то, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской оккупационной армии на передовой.

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