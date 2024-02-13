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В Москве заметили яркую вспышку рядом с крупным НПЗ: что известно

Анна Ярославская
13 февраля 2024, 09:26
По данным журналистов, с начала прошлого года дроны с камерами осуществляли наблюдение за территорией вокруг крупнейшего в Москве нефтеперерабатывающего завода.
Московский НПЗ
В районе Московского НПЗ заметили яркое зарево / Коллаж: Главред, фото: Газпром нефть, Shot

В районе Московского НПЗ в столице РФ в ночь на 13 февраля заметили яркое огненное зарево на небе. Очевидцы утверждают, что на место происшествия прибыла скорая помощь и две пожарные машины.

Так, жители районов Капотня, Марьино и Братеево сообщили, что около 02:30 ночи видели огненное свечение в небе. При этом в московском управлении МЧС подчеркнули, что на территории Москвы якобы нет активных пожаров.

Сначала об инциденте сообщил российский Telegram-канал Shot. Но потом, видимо, удалил публикацию.

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Кадры со ссылкой на Shot опубликовало и российское издание Moscow Times.

В районе Московского НПЗ заметили яркое зарево
В районе Московского НПЗ заметили яркое зарево / Shot

Журналисты отмечают, что с начала прошлого года беспилотные аппараты с камерами осуществляли наблюдение за территорией вокруг крупнейшего в Москве нефтеперерабатывающего завода. Последний раз дрон заметили около НПЗ "Газпромнефти" в Капотне в августе 2023 года, когда полицейские обнаружили на нем видеокамеру.

Также в начале марта прошлого года правоохранительные органы задержали 37-летнего мужчину, который занимался фотосъемкой в районе НПЗ на улице Капотня. При расследовании стало известно, что он приехал в Россию из Украины незадолго до начала военных действий.

Московский НПЗ - что о нем известно

НПЗ "Газпромнефти" в Капотне обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов. Практически каждый третий автомобиль в Москве заправляется топливом этого НПЗ.

ПАО "Газпром нефть" является основным акционером Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Количество работников завода превышает 2 тысячи человек.

Текущая производственная мощность Московского НПЗ составляет 11 миллионов тонн нефти в год.

Московский НПЗ
Московский НПЗ / Фото: Газпром нефть

Производственный комплекс завода включает более 30 различных установок, включая каталитический крекинг, термокрекинг и реформинг. Здесь производятся бензины марок АИ-80ЭК, АИ-92ЭК, АИ-95ЭК, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, битумы, сера, различные полимеры и прочие продукты.

Завод подключен к магистральным нефтепроводам из Западной Сибири и Татарстана, а также к продуктопроводам (бензин, авиакеросин, дизельное топливо). На территории завода также имеются четыре резервуара объемом по 50 тысяч тонн нефти каждый.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 9 февраля, беспилотники Службы безопасности Украины ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае РФ — Ильскому и Афипскому.

В результате атаки на Ильский НПЗ начался сильный пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год.

3 февраля в российском Волгограде на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремели взрывы, приведшие к мощному пожару. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" был, по данным Украинской правды, атакован беспилотниками СБУ.

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