В России 32 крупных НПЗ, по трети ВСУ нанесли удар: куда уже "прилетало"

Эксперт перечислил крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в России.

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Пожар на НПЗ Лукойла в Волгограде / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

В России 32 крупных и системообразующих НПЗ, но есть и помельче. По трети этих объектов ВСУ уже нанесли удары, согласился в интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"В России чуть больше 70-ти нефтеперерабатывающих заводов, но основных крупных – 32. И более десятка основных НПЗ уже были поражены. Это не значит, что они совсем прекратили свою работу, но при условии нашего систематического приложения усилий им будет сложно работать", - отметил эксперт.

Но ни один из этих НПЗ и так не работал на полную мощность, добавил Гончар.

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Крупнейшие НПЗ Российской Федерации: Омский, Киришинский, Рязанский, Нижегородский, Ярославский. Их мощность – плюс-минус 20 миллионов тонн. Омский – самый большой, его мощность 21 миллион тонн.

"И почти во все уже прилетало, в частности, в Ярославский, Рязанский, Нижегородский. Ведь все они – на европейской части России, куда мы можем дотянуться. Понятно, что Омск далеко, это практически Южный Урал", - сказал Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если говорить об основных, но меньших НПЗ, то на юге России прилетало в Краснодарский, Афипский, Ильский, Славянский (на Кубани), Новошахтинский, Туапсинский и Волгоградский. Если названные выше пять заводов – это заводы высшей лиги, то перечисленные здесь – заводы первой лиги.

Эти заводы важны, с точки зрения того, что они расположены на юге России, ближе к зоне ведения боевых действий и удобнее, потому что короткое плечо логистического снабжения.

Удары БПЛА по НПЗ россиян

Как писал Главред, в российской Нижегородской области приостановлена минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСИ). Это произошло после атаки дронов на город Кстово, где и расположено предприятие.

НОРСИ перерабатывало около 15,8 миллиона тонн российской нефти в год. Это составляло 5,8% от общего объема переработанной нефти в РФ.

Bloomberg подытоживает, что последние атаки БПЛА остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России.

Удары Украины направлены на то, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской оккупационной армии на передовой.

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