Угроза наступления РФ на севере: в ГУР оценили вероятность атаки

Угроза с севера постоянно сохраняется, предупредил Андрей Юсов.

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Андрей Юсов оценил угрозу атаки с севера / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, УНИАН

В Главном управлении разведки прокомментировали запуск страной-оккупантом РФ информационной волны о новом наступлении на севере Украины – в Сумской и Черниговской областях.

Украина отслеживает ситуацию и занимается укреплением границы, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По словам представителя украинской разведки, подобные слухи оккупанты неоднократно распространялись, но они касались вероятного обострения с территории Беларуси.

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"С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и относительно формирования, и передислокации группировок. Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет", — говорит он.

Комментируя информацию о том, что оккупанты РФ сосредоточили около 19 тыс. человек на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов сказал, что это количество не изменилось.

Он также добавил, что передислокация отдельных частей россиян связана с боевыми действиями, происходящими на последней неделе в Белгородской области России.

Николай Маломуж ранее раскрыл, возможен ли прорыв из Беларуси на Киев. Военный эксперт отметил, что мощные укрепления вдоль границы с Беларусью, ведь мы учли те ошибки, которые допустили 24 февраля 2022 года.

Как сообщалось ранее, в Беларуси накапливают военную технику. Партизанское военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" фиксирует прибытие в Беларусь военной техники. Известно, что стянули не менее 60 единиц техники.

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