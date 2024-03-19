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Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением

Алексей Тесля
19 марта 2024, 21:22
Украинские защитники вспоминают, как освобождали Работино Запорожской области.
Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением
В ВСУ рассказали о контрнаступлении / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Бойцы 65-ой бригады Вооруженных сил Украины рассказали о том, что пошло не так во время летнего контрнаступления в Запорожской области.

По мнению бойцов, участвовавших в освобождении Работино, командование либо имело плохие разведданные, либо не понимало, сколько там россиян. Украинское наступление планировалось на запорожском участке фронта протяженностью около 100 км – от Каховского водохранилища до села Большая Новоселка на границе с Донецкой областью, говорится в материале "Украинской правды".

По словам украинских бойцов, именно под Большой Новоселкой наступление было самым результативным – украинским бойцам удалось оттеснить оккупантов на десять километров.

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Украинские защитники вспоминают, что освобождали Работино 47-я и 65-я отдельные механизированные бригады. После тяжелых боев, 23 августа 2023 года, над маленьким селом наконец-то подняли украинский флаг.

Уточняется, что 47-я бригада должна была играть основную роль в наступлении. А 65-я - обычная пехота без поддержки наступательной техники - должна была выполнять вспомогательные задачи.

"Когда начиналось контрнаступление, должна была идти штурмовать 47-я, а мы должны идти за ней и зачищать. Но так получилось, что 47-я остановилась, и вперед начали пускать 65-ю. А у нас такая рота ... возрастом 45 плюс. И, выходит, что "деды" с автоматами ходили на штурмы. Но ничего, многое удавалось", – рассказал Александр, боец 65-й бригады.

Бойцы говорят, что им только показали направление, и они пошли на штурм. В общей сложности из этой роты, которая в начале наступления насчитывала 80 военных, через три месяца боеспособными осталось всего шесть бойцов.

"Нам говорили, что задача стоит дойти до Токмака или хотя бы до Сладкой Балки в шести километрах к югу от Работино. Но руководство либо имело плохие разведданные, либо не понимало, сколько там россиян. Они сопротивлялись, у них все было заминировано – мина на каждом метре. Было там пшеничное поле неубранное, так вот когда оно сгорело, стало видно, что мины лежат одна возле другой", – вспомнал Григорий.

По мнению военных, которым удалось выжить в боях за Работино, тактика и стратегия были избраны неверно.

"Там нужно было как-то иначе делать, возможно, дистанционно разминировать. Поэтому это контрнаступление сильно и не продвинулось", – добавил Александр.

Что известно о селе Работино?

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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