В отчете Института изучения войны сообщили, что русская православная церковь Московского патриархата объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

РПЦ МП усилила кремлевскую риторику относительно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", что является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину как любую "войну", передает ISW.

РПЦ МП, похоже, объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.

РПЦ МП подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Аналитики считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.