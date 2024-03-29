В Румынии нашли части беспилотника в 23 км до Украины: СМИ раскрыли детали

Минобороны Румынии сообщило о найденных фрагментах, вероятно, беспилотника на сельскохозяйственных угодьях в уезде Брэила.
Обломки нашли на острове на реке Дунай вечером 28 марта. Представители Вооруженных сил и органов охраны правопорядка Румынии расследуют инцидент, сообщили в министерстве, передает румынская служба "Радіо Свобода".
По данным издания, беспилотник упал в 8 км от переправы через Дунай, которая простирается от муниципалитета Брэила до острова. Поле, на которое упал дрон, находится в 23 километрах от границы с Украиной.
В то же время в ночь на 29 марта от системы Ro-Alert, которая сообщает об угрозе падения "элементов, относящихся к боевым средствам, используемым в конфликте", не было извещений.
В прошлом году на территорию Румынии упали четыре беспилотника. Одним из них был дрон типа Shahed. По данным румынского военного руководства, остальные были дронами-разведчиками.
Напомним, что в Молдове сделали заявление относительно взрыва в Приднестровье. Кишинев изучает детали инцидента в оккупированном Приднестровье и рассматривает несколько вариантов событий, сказал глава молдавского МИД Адриан Ефрос.
В Румынии упал российский беспилотник. В Министерстве обороны Румынии признали беспилотника на территории страны члена НАТО во время последней российской атаки на украинские порты на реке Дунай. Спасательные группы обнаружили в районе воронку 1,5 метра.
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