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"РФ проводила разведку": в ВСУ рассказали о подготовке россиян к массированной атаке

Юлия Закрепа
29 марта 2024, 09:59
В ОК "Юг" сообщили, что перед массированной атакой враг проводил "очень мощную аэроразведку".
'РФ проводила разведку': в ВСУ рассказали о подготовке россиян к массированной атаке
Россия атаковала Украину "шахедами" / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк заявила, что оккупанты 29 марта массированно атаковали территорию Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты разных типов. Перед этим российские военные проводили аэроразведку.

Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини" отметила, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед".

При этом она подчеркнула, что под ударом снова оказались энергетические объекты и критическая инфраструктура, отметив, что российские военные пытались поразить как можно больше таких объектов.

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В ОК "Юг" сообщили, что перед массированной атакой враг проводил "очень мощную аэроразведку". Гуменюк отметила, что оккупанты применили максимум разведывательных беспилотников.

"140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что неосведомленный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки", - сказала спикер.

Также она подчеркнула, что украинские защитники мощно противодействуют российским дронам на Юге.

Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграмм-каналах жалуются, что не каждый разведывательный дрон может долететь даже до середины Днепра.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Атака РФ по Украине 29 марта: что известно

Напомним, что 29 марта Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами". Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Ракеты залетели через Харьковскую область в сторону Полтавской.

Во время ракетного удара 29 марта российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах, в Укрэнерго раскрыли последствия. В Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений.

Силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах. Страна-агрессор применила различные типы ракет и ударные БПЛА. В общем - 99 средств воздушного нападения.

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