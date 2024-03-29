Ракетный удар РФ по Украине 29 марта: силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели

Объектом российской атаки стал топливно-энергетического сектора Украины, сообщили в Воздушных силах.

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Оккупанты применили для удара по Украине 99 средств воздушного нападения / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

В ночь на 29 марта 2024 года российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения.

Как сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, российские военные применили для удара по Украине:

60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область, РФ);

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область, РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);

4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область, РФ);

21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс, РФ).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:

58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемых авиационных ракет Х-59;

4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет / Фото: t.me/ComAFUA

Атакованы три теплоэлектростанции ДТЭК

Российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, сообщили в компании.

Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли ТЭС ДТЭК более 160 раз.

Ракетная атака на Черкасскую область - что известно о последствиях

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что оккупанты практически всю ночь терроризировали регион с воздуха. К счастью, люди не пострадали.

По предварительной информации, силы ПВО сбили 6 "Шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков разрушено нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве.

"Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету в Умани. В этом случае обошлось без последствий. Впрочем, есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - уточнил Табурец.

Атака на Днепроптеровщину 29 марта

В Днепропетровской области силы ПВО сбили 24 цели за ночь, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Было уничтожено по 12 ракет и беспилотников в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах.

По данным Сил обороны Юга, есть попадание в энергетический объект в Кривом Роге. Ранен один человек. Возник пожар, его оперативно потушили.

Последствия атаки РФ на Ивано-Франковскую область

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры в регионе, применив разные типы вооружения.

"Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью неприятеля стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв", - написала она в Telegram.

Атака на Львовщину – последствия удара РФ

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что этой ночью Львовщину атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал".

"Все 11 беспилотников воины ПВК "Запад" уничтожили. Ракеты, к сожалению, сбить не удалось", - заявил он.

Обломки повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Ракетный удар по Украине 29 марта - что известно

29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.

Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск. Удары наносились, в том числе, и по энергетическому комплексу Украины.

В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

В Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений.

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