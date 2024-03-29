Ракетный удар РФ по Украине 29 марта: силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели

В ночь на 29 марта 2024 года российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения.
Как сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, российские военные применили для удара по Украине:
- 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область, РФ);
- 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область, РФ);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область, РФ);
- 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс, РФ).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:
- 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
Атакованы три теплоэлектростанции ДТЭК
Российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, сообщили в компании.
Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.
С начала полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли ТЭС ДТЭК более 160 раз.
Ракетная атака на Черкасскую область - что известно о последствиях
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что оккупанты практически всю ночь терроризировали регион с воздуха. К счастью, люди не пострадали.
По предварительной информации, силы ПВО сбили 6 "Шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков разрушено нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве.
"Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету в Умани. В этом случае обошлось без последствий. Впрочем, есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - уточнил Табурец.
Атака на Днепроптеровщину 29 марта
В Днепропетровской области силы ПВО сбили 24 цели за ночь, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Было уничтожено по 12 ракет и беспилотников в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах.
По данным Сил обороны Юга, есть попадание в энергетический объект в Кривом Роге. Ранен один человек. Возник пожар, его оперативно потушили.
Последствия атаки РФ на Ивано-Франковскую область
Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры в регионе, применив разные типы вооружения.
"Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью неприятеля стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв", - написала она в Telegram.
Атака на Львовщину – последствия удара РФ
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что этой ночью Львовщину атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал".
"Все 11 беспилотников воины ПВК "Запад" уничтожили. Ракеты, к сожалению, сбить не удалось", - заявил он.
Обломки повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Ракетный удар по Украине 29 марта - что известно
29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.
Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск. Удары наносились, в том числе, и по энергетическому комплексу Украины.
В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.
В Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений.
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