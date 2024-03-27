В Германии призвали заморозить войну: в Украине сделали заявление

Заморозка войны агрессора России против Украины привела бы лишь к масштабному конфликту, который был бы уже в Европе. Также при заморозке миллионы украинцев вынуждены были бы остаться на оккупированных территориях. Люди в такой ситуации могут столкнуться с преступными действиями со стороны оккупантов. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
"Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война", - цитирует его NTV.
Также дипломат добавил, что заморозка военных действий означала бы "оставить миллионы украинцев на оккупированных территориях".
Посол акцентировал внимание на том, что если люди останутся на захваченных россиянами территориях, есть риск, что они будут подвержены пыткам, изнасилованиям и перемещениям.
"Именно поэтому мы не согласны с замораживанием", - подчеркнул Алексей Макеев.
В Германии призвали заморозить войну в Украине – главные заявления:
Глава парламентской фракции Социал-демократической партии ФРГ Рольф Мютцених ранее заявил, что не отказывается от своих слов о, дескать, необходимости заморозки войны России против Украины. Мол, в любой момент может появиться возможность для прекращения огня.
Правительство Германии не поддерживает идею заморозки войны в Украине, сказал спикер Штеффен Гебештрайт. По его словам, заявление Мютцениха – это не позиция официального Берлина, который поддерживает Киев в отражении российской военной агрессии.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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