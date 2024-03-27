В Германии призвали заморозить войну: в Украине сделали заявление

Украина, начиная с 2014 года, уже вела переговоры с Россией, в которых участвовала и Германия, однако диалог не привел к миру, сказал Алексей Макеев.

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Украина не согласна с заморозкой войны, поскольку это привело бы к масштабным последствиям - Макеев / Коллаж скриншот YouTube

Заморозка войны агрессора России против Украины привела бы лишь к масштабному конфликту, который был бы уже в Европе. Также при заморозке миллионы украинцев вынуждены были бы остаться на оккупированных территориях. Люди в такой ситуации могут столкнуться с преступными действиями со стороны оккупантов. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война", - цитирует его NTV.

Также дипломат добавил, что заморозка военных действий означала бы "оставить миллионы украинцев на оккупированных территориях".

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Посол акцентировал внимание на том, что если люди останутся на захваченных россиянами территориях, есть риск, что они будут подвержены пыткам, изнасилованиям и перемещениям.

"Именно поэтому мы не согласны с замораживанием", - подчеркнул Алексей Макеев.

В Германии призвали заморозить войну в Украине – главные заявления:

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии ФРГ Рольф Мютцених ранее заявил, что не отказывается от своих слов о, дескать, необходимости заморозки войны России против Украины. Мол, в любой момент может появиться возможность для прекращения огня.

Правительство Германии не поддерживает идею заморозки войны в Украине, сказал спикер Штеффен Гебештрайт. По его словам, заявление Мютцениха – это не позиция официального Берлина, который поддерживает Киев в отражении российской военной агрессии.

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